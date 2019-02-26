Son Dakika Haberleri: AK Parti Akçadağ İlçe Teşkilatında Yeni Yönetim Tanıtıldı

AK Parti Akçadağ İlçe Teşkilatında Yeni Yönetim Tanıtıldı

1 saat önce

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, sen ben ayrımı yapmadan ilçemize ve partimize hizmet yolunda gayret göstereceğiz" dedi.

AK Parti Akçadağ İlçe Teşkilatında Yeni Yönetim Tanıtıldı, System.String[]
AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, sen ben ayrımı yapmadan ilçemize ve partimize hizmet yolunda gayret göstereceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde göreve atanan AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çabar, düzenlediği basın toplantısı ile yönetimini kamuoyu ile paylaştı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Çapar, ilçe teşkilatında daha önce görev yapan herkese teşekkür ederek "Bundan sonra teşkilatımızda ve Belediye Meclis üyeliğinde görev yapacak olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerin öncelikle ülkemize, milletimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağından şüphelerinin olmadığını söyleyen Çabar, "Gelinen süreçte medeniyet temelleri üzerinde yeşeren Türkiye'yi, yüreği vatan için, bayrak için çarpan, hiçbir karşılık beklemeden geceli gündüzlü çalışan, kamunun malına el uzatmamış AK yürekli AK insanlar inşa edecektir. Böylesi bir davada makamlar büyük hedefler için birer araçtır, Baki olan bu büyük dava için verilmiş olan mücadeledir. Bu kardeşiniz ekibi ile omuzlarımızda taşıdığımız bu büyük davanın sorumluluğu gereği, yılmadan bıkmadan büyük bir aşk ve heyecanla görevimizi yerine getirmek için gece gündüz tüm gücümüzle gayret göstereceğiz" dedi.

Yeniden yapılanan bir teşkilat olarak Akçadağ'ın 77 mahallesinde de başarılı olmak için en üst seviyede çalışacaklarını dile getiren Çabar, "Ttüm birimlerimizle oylarımıza ve sandıklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Seçim günü oy kullanılan sandıklarımızın hepsinde teşkilat modeline uygun şekilde sandık görevlilerimizi yerleştirip 31 Mart'ta inşallah tarih yazacağız. Bizlere bu kutlu davada görev tevdi eden AK Parti'me teşekkürü bir borç bilirim. Rabbim partimize layıkıyla hizmet etmeyi bilere nasip etsin. Biz birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, sen ben ayrımı yapmadan ilçemize ve partimize hizmet yolunda gayret göstereceğiz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekrem Dağ'da, Çapar ve yönetimine başarılar diledi. Akçadağ AK Parti İlçe Teşkilatında yeni yönetim ise şu isimlerden oluşuyor:

"Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, yönetim kurulu üyeleri Alaattin Erhan, Ahmet Yılmaz, Ali İlhan, Demet Keleş, Gonca Menekşe, Hasan Metin, Hasan Karakaş, Hasan Özdemir, Mehmet Koka, Muhammed Burak Özcan, Osman Aslantaş, Samet Boyraz, Tahir Teşdoğ, Yasin Demir." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

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