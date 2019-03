AK Parti Akçadağ Seçim Bürosuna Coşkulu Açılış

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke'nin Akçadağ'daki seçim bürosu büyük bir coşkuyla açıldı.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke'nin Akçadağ'daki seçim bürosu büyük bir coşkuyla açıldı. Akçadağlılar, 'Ak belediyecilik' için bir kez daha tarih yazmaya hazırlandığını gösterdi.



Seçim bürosunun açılışına; AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ile partililer katıldı.



Seçim bürosunun açılışında konuşan AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, "Bu dava, eli kanlı terör örgütlerine karşı gelme davasıdır. Bu dava, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olma davasıdır. Hep beraber millet olarak bu davaya sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Biz, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, 'sen-ben' ayrımı yapmadan ilçemize hizmet etme yolunda gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



Kırteke, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın milletin bekası olduğunu ifade ederek, Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak amacıyla ittifakın kurulduğunu belirtti.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise "Çıktığımız yol, erdemliler hareketidir. Biz AK Parti olarak yola çıkarken, hizmet etmek için yola çıktık. Artık belediyelerimizde hizmetin ön plana çıktığı; alt ve üst yapıyla ilgili bütün problemlerin çözüldüğü anlayışla çıktık. Duble yollar, alt ve üst yapı çalışmalar, şehirlerin değişim ve dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirdik. 2009'da artık şehirlerin kimlikleşmesi üzerine bütün konseptimizi belirledik. 2014'te artık şehirlerin insan ve şehir ilişkisi üzerinde düzenlenmesi gerektiğini ifade ettik. Beş temel ilke belirledik; hizmet, çevrenin ve yeşilin korunması, kültür, sosyal, katılımcı belediyecilik dedik. 2019'daki manifestomuzda da 11 temel ilke belirledik" dedi.



Gürkan, kutlu bir yola çıktıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi yani AK Parti. Berrak, aydınlık, şeffaftır. Adalet terazisini öne çıkaran bir anlayıştır. Bizde bu anlamda çalıştığımız her yerde güneş gibi olduk. Güneşin ışığından nasıl ki insanlar gözlerini ve perdesini kapatmadığında yararlanıyorsa, bizim hizmet anlayışımızda aynı şekilde öyle olmuştur, bundan sonrada öyle olacaktır. 2019'da da gönül belediyeciliği destanını da sizlerle birlikte yazacağız."



Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ise "Akçadağ, Malatya'mızın farklı bir atmosferi. Sofrası, gönlü geniş insanlarımızın yaşadığı bir ilçemiz. Eminim ki Ak Parti belediyeciliğiyle burası da çok güzel hizmetler aldı. Çok gelişti ve güzelleşti" ifadelerini kullandı.



MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da konuşmasında şunları kaydetti: "31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır. Bizler bu seçimde, 'kaç belediye kazanırız, kaç belediye kaybederiz' diye bakmadık, bakmayacağız. Bu seçimlerde milli bekamızın sağlam ve demokratik esaslara bağlanması, Türkiye'nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaları boşa çıkartmayı amaçlıyoruz. 31 Mart'ta huzur, kardeşlik, refah, beka ve milli birlik öne çıksın diyoruz."



AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise "Cumhur İttifakı ile bir ülkenin, çocuklarımızın, devletimizin, milletimizin, vatanımızın geleceğini düşünürken, onun kaygısını taşırken birileri koltuk kaygısı taşıyarak, AK Parti aday göstermedi diye başka yerlere giderek, dertlerinin koltuk olduğunu göstermiş oldular. Bunun en güzel örneğini Akçadağ'da yaşıyoruz. Ama şunu unutmasınlar; inşallah biz Cumhur İttifakı'na gönül ve destek verenlerle hem Türkiye'de hem Malatya'da hem de Akçadağ'da zaferi yaşayacağız" dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Burada oyun kurmaya ve insanların kafasını karıştırmaya çalışanlar var. Akçadağlı bu oyunların tamamını bozar, onlarında başına geçirir. Burada biz Allah nasip ederse, Cumhur İttifakı ile beraber hem Malatya'mızda hem Akçadağ'ımızda büyük zaferler elde edeceğiz. Onlar insanları, yanına giderek, iftira atarak, yalan ve dedikodularla kandırabileceklerini zannediyorlar. Biz dava şuuruyla hareket eden insanlarız. Biz reisine, davasına bağlı, inanmış insanlarız. Biz bugün Hakk'ın yanında duracağız. Bu millet, vatan, bayrağımız, ezanımız için yola çıktık" ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, her zaman Akçadağ ile gurur duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Seçim hareketli geçiyor. Bu dava kişisel bir dava değil, memleket davasıdır. Bu dava, gelecek ve güçlü Türkiye davası. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı gerçekten ülkenin geleceğiyle adeta özdeşleşmiş bir vaziyette. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım, kafa karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Çok azınlığın fitne çıkartmak istediğini görüyoruz. Türkiye'nin her noktasında AK Parti ve Cumhur İttifakı oy kaybetsin diye birçok oyun, film ve fırıldaklar döndürülüyor. Bunların hiçbirine asla ve asla prim vermeyelim."



MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, "Halkın teveccühü, milletin istediği kim ise 31 Mart'ta o çıkacak ama fitne ve dedikodu bin yıldır var, bugünde var. Nereden geldiğini unutup, ne olduğunu bilmeyen, kerameti kendinde zanneden, milleti hiçe sayanın dersini Akçadağ, 31 Mart'ta sandıkta verir. Siyaset başka bir şey, davaya hizmet etmek çok daha başka bir şey. Dava adamı olmak, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli gibi, reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi olmaktır. Onların yolu, bizim yolumuz, sözleri bizim sözümüzdür. 31 Mart, tüm Türkiye ve Malatya'da Cumhur İttifakı'nın üstün zaferiyle sonuçlanacak" şeklinde konuştu.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise hep Akçadağ'a inandığını ifade ederek, "Akçadağ'ın insanları ferasetli, güzel insanlar. Bakarlar, tartarlar, kararını verirler. Her zamanda Hakk'tan ve haklıdan yana olurlar, inşallah 31 Mart'ta da yine Hakk'tan, haklıdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacaklar. Her zaman olduğu gibi hizmetten, eserden, hizmet siyasetinden yana olacaklar. Oyunları bozanda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Allah'ın izniyle Akçadağ olacak. Rekorlar kıracağız inşallah" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. - MALATYA

