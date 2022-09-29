AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun fındık alımlarını değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun fındık alımlarını değerlendirdi

29.09.2022 16:50
AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun fındık alımlarını değerlendirdi

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım kriterlerini yükselttiğini, bu durumun üreticileri memnun ettiğini ifade etti.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım kriterlerini yükselttiğini, bu durumun üreticileri memnun ettiğini ifade etti.

Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, TMO'ya fındık veren üreticilerin sorunlarını ileterek çözüm bulduklarını belirterek, "Akçakoca İlçe Teşkilatı olarak Düzce Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve TMO Genel Müdürlüğüne kadar bu konuları ilettik. Biliyoruz, biz de üreticiyiz. Buradaki sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı istedik. Bu da dün gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

TMO'nun fındık alım kriterlerini yükselttiğini, bu durumun üreticileri memnun ettiğini aktaran Sarıoğlu, "Çatlak konusunun peşini bırakmadık. Bu durum hakkında Ayşe Keşir vekilimize bilgi verdik. Kendisi de istedi zaten. Bu durum Cumhurbaşkanımıza iletildi. Cumhurbaşkanımız iyileştirmeyi yaptı. Çürük oranı yüzde 3'ten 5'e, çatlak oranı 10'a, tonaj oranı yüzde 50'ye çıkarıldı. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun fındık alımlarını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun fındık alımlarını değerlendirdi - Son Dakika
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