AK Parti Akpınar İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Akpınar İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Akpınar İlçe Kongresi yapıldı

6 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Harun Kahraman ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Akpınar İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Harun Kahraman ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Akpınar İlçe Başkanlığınca Akpınar Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kongrelerin AK Parti'de birer bayrak yarışı olduğunu ve her yeni göreve gelenin aynı aşkla çalıştığını söyledi.

AK Parti'nin Kırşehir'de ve ülkede aynı zamanda yaşadığı coğrafyada çok önemli hizmetleri olduğunu anlatan Kendirli, "Birlik ve beraberliğimizi arttırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel Başkanımız gibi bizler de şehrimiz, ilçelerimiz için gece gündüz çalışacağız. Teşkilat olarak üzerimize düşen en önemli görev her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaktır." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise parti faaliyetlerinin arttırarak devam ettirilmesi gerektiğini, vatandaşın, esnafın, üreticinin yanında olmalarını ve parti üyelerinin çok daha fazla çalışmasını beklediğini dile getirdi.

Kongre sonrasında partililer, yeni seçilen Harun Kahraman ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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