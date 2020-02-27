AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, mübarek üç aylara ve Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Cengiz Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Regaip gecesinin ferdi ve içtimai hayatımızdaki manevi

yenilenme mevsiminin yeni bir başlangıcı olmasını temenni

ediyorum. Rahmani bir diriliş ve uyanış meşalesi yakacak,

kalplerimizin maneviyat aleminin rahmet iklimine erişmesi için müstesna bir fırsat olan Regaip Kandili'nin ve mübarek üç

ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum."

Cengiz Aydoğdu, Regaib Kandili, AK Parti, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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