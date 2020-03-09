AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu seçildi - Son Dakika

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu seçildi

6 saat önce

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı görevine yapılan kongrede Halis Gündoğdu seçildi.

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu seçildi, System.String[]

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı görevine yapılan kongrede Halis Gündoğdu seçildi.

Akseki Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

Milletvekili Çelik, yaptığı konuşmada, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve gazilere acil şifalar diledi.


İl Başkanı Taş ise yeni ilçe başkanı Gündoğdu ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı olmaları temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Halis Gündoğdu ilçe başkanlığına getirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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