AK Parti Alaca Gençlik Kolları Başkanı Özüm'ün iş kazasında kolu koptu - Son Dakika
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AK Parti Alaca Gençlik Kolları Başkanı Özüm'ün iş kazasında kolu koptu

12.05.2022 14:32
AK Parti Alaca Gençlik Kolları Başkanı Özüm'ün iş kazasında kolu koptu

Çorum'da iş kazası sonucu kolu kopan AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özüm, tedavi altına alındı.

Çorum'da iş kazası sonucu kolu kopan AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özüm, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Özüm, Günhan Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı'nda ailesine ait depoda traktörün kasasına ürün yüklediği sırada kolunu, traktör ile iş makinesini bağlayan şafta kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolunun dirsek bölümünden koptuğu tespit edilen Özüm, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özüm, buradaki müdahalenin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

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AK Parti, gençlik, Çorum, Alaca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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