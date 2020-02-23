AK Parti Aladağ ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Aladağ ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Aladağ ilçe kongresi yapıldı

6 saat önce

AK Parti Aladağ 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

AK Parti Aladağ ilçe kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Aladağ 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aladağ Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya divan başkanlığını yaptı.

Başkan Adem Yılmaz'ın tek aday olarak katıldığı kongrede Yılmaz, 316 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yılmaz'ın yönetim kurulunda Ekrem Değirmenci, Cennet Gönüllü, Halil Yavaş, Bahri Boran, Mehmet Arıkan, Hüseyin Çolak, Mahmut Bulut, Süleyman Dede, Ahmet Şeker, Orhan Karataş, Ali Güneş, Ferhat Yeter, Emine Korkman, Hasan Şahin bulunuyor.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile partililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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