Son Dakika Haberleri: AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları, TBMM'de Parti'nin Grup Toplantısını İzledi

AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları, TBMM'de Parti'nin Grup Toplantısını İzledi

1 saat önce

AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları, Alaplı AK Lise ekibi ile birlikte ziyaret etti.

AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları, TBMM'de Parti'nin Grup Toplantısını İzledi, System.String[]
AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları, Alaplı AK Lise ekibi ile birlikte ziyaret etti. İlçe gençlik başkanlarının da katıldığı ziyarette, milletvekillerine genel sorunlarını ileten gençler daha sonra AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasını yerinde dinleme fırsatı buldu.

AK Parti Alaplı İlçe Gençlik Kolları Ahmet Özdemir, heyet halinde önce TBMM seçilen Zonguldak Milletvekilleri, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar'ı yerinde ziyaret ettiklerini, ardından diğer milletvekilleri ile makamlarında görüştüklerini belirtti. Ahmet Özdemir, daha sonra da AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının konuşmasını dinlediklerini vurguladı.

Ziyaretler sırasında AK Parti Zonguldak milletvekillerine başarı ve hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, Alaplı'da bulunan AK gençlerin bundan sonrasında da var güçleri ile çalışacağını söyledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

Politika
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