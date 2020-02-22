AK Parti Alaplı ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Alaplı ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Alaplı ilçe kongresi yapıldı

15 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi yapılarak Yaşar Karacan yeni ilçe Başkanı olarak seçildi.

AK Parti Alaplı ilçe kongresi yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi yapılarak Yaşar Karacan yeni ilçe Başkanı olarak seçildi.


AK Parti Alaplı ilçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu bu gün gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı'nı AK Parti Kastamonu Milletvekili ve AK Parti Zonguldak İl Koordinatörü Metin Çelik yaptı. Divan'a AK Parti Genel Merkezi tarafından önerilen Yaşar Karacan ile AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı Eski Başkan Yardımcılarından İsmail Öztürk lise verdi. Divan Başkanı Çelik yapılan inceleme neticesinde İsmail Öztürk'ün verdiği yönetim kurulu asil listesinde parti tüzüğüne göre 27 isim yazılması gerekirken 30 isim yazılmasını gerekçe göstererek beyaz listenin kongreye giremeyeceğini açıkladı. Bu karar üzerine salonda kısa süre tartışma yaşanırken seçime alınmayan İsmail Öztürk AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeye devam edeceklerini belirterek divan heyeti tarafından alınan karara tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların ardından yapılan kongrede 414 delegeden 358'i hazirun cetveline imza atarken 265'i oy kullandı. Yapılan sayımda oyların 23'ü geçersiz sayılırken Yaşar Karacan 242 oyla AK Parti Alaplı İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı seçildi.


Yaşar Karacan Başkanlığındaki AK Parti Alaplı İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu; Uğur Uyan, Abdullah Acar, Eyüp Uludağ, Faruk Yolaç, Önder Turan, Birol Çevik, Yaşar Yalman, Yıldır Ulukaya, Mustafa Yazkurt, Hüseyin Eroğlu, Halil Yılmaz, Altan Güngör, Hatice Erçal ve Gamze Selam. - ZONGULDAK

İsmail Öztürk, Zonguldak, AK Parti, Alaplı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak
Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:13:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Alaplı ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]