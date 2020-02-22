AK Parti Alaplı ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi yapılarak Yaşar Karacan yeni ilçe Başkanı olarak seçildi.



AK Parti Alaplı ilçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu bu gün gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı'nı AK Parti Kastamonu Milletvekili ve AK Parti Zonguldak İl Koordinatörü Metin Çelik yaptı. Divan'a AK Parti Genel Merkezi tarafından önerilen Yaşar Karacan ile AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı Eski Başkan Yardımcılarından İsmail Öztürk lise verdi. Divan Başkanı Çelik yapılan inceleme neticesinde İsmail Öztürk'ün verdiği yönetim kurulu asil listesinde parti tüzüğüne göre 27 isim yazılması gerekirken 30 isim yazılmasını gerekçe göstererek beyaz listenin kongreye giremeyeceğini açıkladı. Bu karar üzerine salonda kısa süre tartışma yaşanırken seçime alınmayan İsmail Öztürk AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeye devam edeceklerini belirterek divan heyeti tarafından alınan karara tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların ardından yapılan kongrede 414 delegeden 358'i hazirun cetveline imza atarken 265'i oy kullandı. Yapılan sayımda oyların 23'ü geçersiz sayılırken Yaşar Karacan 242 oyla AK Parti Alaplı İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı seçildi.



Yaşar Karacan Başkanlığındaki AK Parti Alaplı İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu; Uğur Uyan, Abdullah Acar, Eyüp Uludağ, Faruk Yolaç, Önder Turan, Birol Çevik, Yaşar Yalman, Yıldır Ulukaya, Mustafa Yazkurt, Hüseyin Eroğlu, Halil Yılmaz, Altan Güngör, Hatice Erçal ve Gamze Selam. - ZONGULDAK