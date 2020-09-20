AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, yeniden seçildi

AK Parti Alaşehir İlçe Kongresinde, Yaşar Demirel güven tazeledi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, yeniden seçildi, System.String[]

AK Parti Alaşehir İlçe Kongresinde, Yaşar Demirel güven tazeledi.

İlçedeki bir kır düğün alanında gerçekleşen kongreye AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile partililer katıldı.

Ahmet Sami Ceylan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete güvendiğini vurguladı.

Erdoğan'ın cesaretinin kaynağının millet olduğunu ifade eden Ceylan, "Macron efendi 'milletle işimiz yok,onları seviyoruz' diyor. Yemezler. Bu milleti Recep Tayyip Erdoğan'dan ayıramazsınız. Herkes ona göre ayaklarını denk alsın." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise Türkiye'nin Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek üçüncü ülke olduğunu söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tek adayla gerçekleşen kongrede mevcut başkan Yaşar Demirel yeniden seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, yeniden seçildi - Son Dakika


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