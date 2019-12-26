AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel oldu - Son Dakika

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığına Yaşar Demirel atandı.



Manisa'da AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk'ün istifa etmesinin ardından yerine Yaşar Demirel atandı. Demirel, mazbatasını Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde aldı. Alaşehir'de öğrenci ve yolcu taşımacılığı yapan özel bir şirketin sahibi olan Yaşar Demirel (45), yaptığı açıklamasında, "Partimiz Genel Merkezi tarafından AK Parti İlçe Başkanı olarak atandım. Allah bizleri mahcup etmesin. En kısa zamanda ekibimizi oluşturacağız. Alaşehir'imize en güzel hizmeti verebilmek için durmadan, yorulmadan, bıkmadan, dağ taş demeden, gece gündüz çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Alaşehir'imize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA