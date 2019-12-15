AK Parti Aliağa'da delege seçimi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Aliağa'da delege seçimi - Son Dakika

AK Parti Aliağa'da delege seçimi

6 saat önce

AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatının 7. olağan kongre süreci başladı.

AK Parti Aliağa'da delege seçimi, System.String[]

AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatının 7. olağan kongre süreci başladı.


AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığında yapılan seçimlerde 400'er delege belirlenirken, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı Ali Aslan, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Rafet Uslu, İl Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehir ve Kültür Birimi Başkanı Ahmet Şimşek ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Aliağa Koordinatörü Uğur Türkan seçimleri takip etti.


Kongre sürecine tabanda birlik, beraberlik sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, "7. olağan kongremizde oy kullanacak 400 delegemizi belirlemek için üyelerimiz bugün sandık başına gitti. Tam bir demokrasi şöleni halinde, bayram coşkusuyla üyelerimiz bu görevi tamamladı. İlçe başkanlığında düzenlediğimiz seçimlere kuruluşundan günümüze partimizde emeği olan birçok eski ve yeni yöneticimizin eksiksiz katılım göstermesi de ayrıca bizleri sevindirdi. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri büyük bir olgunluk içinde akşam saatlerine kadar sürdü. Tek listenin olduğu delege seçimlerinde yaklaşık 2 bin partilimizin kullandığı oylarla ilçemizin 30 mahallesindeki 400 delegemiz oluştu. Kongre takvimimiz sorunsuz şekilde işlemeye devam ediyor. Seçimlerimize çok coşkulu ve heyecanlı bir katılım vardı. Belirlenen delegasyonumuzla inşallah mart ayında kongremizi de aynı coşkuyla gerçekleştireceğiz. Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla kurduğumuz yeni yönetimimiz de seçimler nedeniyle partimize gelen üyelerimizle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. AK Parti'de 2023 vizyon ve kadrolarının belirlendiği bir süreci yaşıyoruz. Bugün ilçe başkanlığımızda gördüğümüz birlik ve beraberlik havası gelecek adına bizleri sevindirdi. Girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti'ye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Aliağa'dan yine güçlü bir destek vermek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti istişare ve ortak akılla bugünlere gelmiş bir partidir. Bu anlayışı sürdürerek, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir teşkilat olarak herkesi kucaklayacağız. Hemşehrilerimiz partimize ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli büyüyen bir teveccühle desteğini sürdürüyor. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle tüm teşkilat unsurlarımızla bu desteği ve teveccühü büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Delege seçimlerimizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, seçime katılan tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

AK Parti, Aliağa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP, Kanal İstanbul için referandum çağrısı yaptı
Süper Lig'de Gökhan Gönül sürprizi! Teklif yapıldı F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu, Babacan'ın partisinde yer alacak

Son Dakika Haberleri
17:10 Çin'in devlet yayın organı CCTV, Mesut Özil'in Uygur Türkleri eleştirisi sonrası Arsenal maçını... - Son Dakika Haber
17:06 Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika Haber
17:06 Nepal'de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı - Son Dakika Haber
17:05 Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
16:58 Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika Haber
16:42 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü - Son Dakika Haber
16:20 "Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 17:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Aliağa'da delege seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]