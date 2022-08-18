AK Parti'li kadınlar Aliağa'da aşure ikram etti - Son Dakika
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AK Parti'li kadınlar Aliağa'da aşure ikram etti

18.08.2022 16:04
AK Parti'li kadınlar Aliağa'da aşure ikram etti

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Parti binasında düzenlenen etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Başkan Yardımcıları Nail Kocabaş ve Furkan Katmerci ve İlçe Başkanı Yaşar Demir de katıldı.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, aşurenin bereket olduğunu, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Teşkilat mensupları olarak 2023'e hazırlandıklarını vurgulayan Yıldırım, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Cumhur İttifakı olarak inşallah zaferle sandıktan çıkacağız. Bunun için parti yöneticilerimizin belirlediği program dahilinde çalışma yürütüyoruz. Bugün de aşure etkinliğimizde bir araya geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kerem Ali Sürekli ise teşkilat olarak birlik ve beraberlik içinde seçime odaklanacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu, ardından Sürekli, AK Parti'li kadınlarla bir araya geldi.

Programın sonunda ise AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pasta kesildi.

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Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Kocabaş, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li kadınlar Aliağa'da aşure ikram etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li kadınlar Aliağa'da aşure ikram etti - Son Dakika
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