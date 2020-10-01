AK Parti Aliağa Kadın Kollarında Şule Akman Yıldırım, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığına Şule Akman Yıldırım tekrar seçildi.

Aliağa Açık Hava Tiyatrosu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında düzenlenen AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti'nin 19 yıllık yolculuğunda en büyük desteği hep kadınlardan aldığını söyledi.

AK Parti'nin kadınlarla güçlendiğini belirten Büyükdağ, "Bizler bugün üye sayısı 5 milyon olan çok büyük bir kadın teşkilatıyız. İzmir'de son 3 ayda kadın üye sayımızı 22 binin üzerinde artırarak İzmir'deki 200 binin üzerindeki üye sayımızla büyük bir başarıya hep birlikte imza attık." dedi.

Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Şule Akman Yıldırım da seçimlerden önce başlattıkları çalışmalara hiç aksatmadan devam ettiklerini söyledi. İlçedeki 30 mahalleyi ziyaret ettiklerini aktaran Yıldırım, "Seçim bitti, artık dinlenme vakti rehavetine hiçbir zaman kapılmadık." diye konuştu.