AK Parti Altıeylül'e Ömer Munis başkan atandı - Son Dakika

AK Parti Altıeylül'e Ömer Munis başkan atandı
10 dakika önce
Balıkesir AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'na Ömer Munis'in tayini yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
Balıkesir AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'na Ömer Munis'in tayini yapıldı. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Bölge Koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tığ eşliğinde genel merkezde yapılan mülakat sonucunda ilçe başkanlığına Ömer Munis getirildi. - BALIKESİR
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