AK Parti Altıeylül'e Ömer Munis başkan atandı - Son Dakika
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AK Parti Altıeylül'e Ömer Munis başkan atandı

10 dakika önce

Balıkesir AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'na Ömer Munis'in tayini yapıldı.

AK Parti Altıeylül'e Ömer Munis başkan atandı, System.String[]

Balıkesir AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'na Ömer Munis'in tayini yapıldı. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Bölge Koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tığ eşliğinde genel merkezde yapılan mülakat sonucunda ilçe başkanlığına Ömer Munis getirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, AK Parti, Denizli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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