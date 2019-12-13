AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa etti - Son Dakika

AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa etti

6 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa etti.

AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa etti, System.String[]

Balıkesir'in Altıeylül AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa etti.


Altıeylül AK Parti İlçe Başkanlığı görevini 2017 yılından beri yürüten Ayhan Atahan, AK Parti Genel Merkezi ve yeni seçilen İl Başkanı Ekrem Başaran ile yaptığı görüşmeler sonrası istifa ettiğini açıkladı. Atahan yayımladığı basın açıklamasında "10.02.2017 yılında göreve geldiğim günden bugüne kadar partimizin inancı ve davamıza layık bir şekilde hareket ettik. Görev süresince, ilçemiz adına başarılı bir şekilde 4 seçim süreci geçirdik. Son başbakanımızı ve Cumhurbaşkanımızı ilçe binamızda 2 defa misafir etme fırsatı bulduk. İlçemizin kongre sürecinde yeniden başkan adayı olmayı düşünmediğimden dolayı delegelerin ve delege seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yeni atanacak ilçe başkanı arkadaşımızın öncülüğünde yapılmasının uygun olduğunu düşünerek il başkanımız ve genel merkezimiz ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa dilekçemi sunmuş bulunmaktayım.Davamız kalıcı, neferler geçicidir. Reisimiz önderliğinde devam eden kutlu ve onurlu bu davamızın her daim yanında ve içinde bulunmaya devam edeceğiz. Nasıl ki bu bir bayrak yarışı ise vakti geldiğinde duyarlı bir şekilde yeni arkadaşlarımıza devir etmek bizler için büyük bir erdemlik ve önemli bir dava duruşu demektir. 2003 yılında gençlik kollarında başladığım bu ak sevdaya davama ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığım ve sadakatim devam edecektir. Görev yaptığım süre zarfında başta il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarım, ilçe yönetim kurulum, kadın ve gençlik kollarım, mahalle başkanlarım, sandık kurulu üyelerim, bütün ak sevda ve ak davaya gönül vermiş arkadaşlarım, varsa benden yana hakkım size helaldir, sizler de haklarınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:51 Kaynak: İHA
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