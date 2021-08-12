AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Burhan: "Hedefleri kaos çıkarmak" - Son Dakika

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, " Türkiye'ye mülteciler üzerinden bir operasyon çekilmek isteniyor. ABD, Rusya, Suriye ve Esad istihbaratı işin içinde olabilir. Amaçları Türkiye'de kaos üretmek" dedi.

Altındağ'da yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette bu cinayet sonuna kadar araştırılmalıdır. Bu cinayetin araştırılması neden önemlidir? Çünkü Türkiye'ye mülteciler üzerinden bir operasyon çekilmek isteniyor. ABD, Rusya, Suriye ve Esad istihbaratı işin içinde olabilir. Amaçları Türkiye'de kaos üretmek ve istikrarsız hale getirmektir. Bir nevi Esad sözde Suriye'de yaşananların intikamını almak istiyor olabilir. İçeride ise bazı ana muhalefet partileri, mültecilere karşı oluşan toplumsal tepkiyi oya dönüştürebilmek için büyük bir çaba harcıyor. Amaçları oy devşirmek ve siyaset yapmak. Ama daha fazla oy almak için Türkiye'de bir etnik çatışma çıkmasını, insanların ölmesini, dükkanların yağmalanmasını mı istiyorsunuz? Bu kabul edilemez. Bu zihniyeti kınıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Bu oyuna gelmeyelim"

Sağduyu çağrısında bulunan Burhan, "Biz büyük bir milletiz. Hem dinimiz hem de insanlık değerleri mültecilere yardımı gerektirir. Altındağ'da bazı provokatörlerin evleri ve dükkanları taşlamasını, küçük çocukları hedef almasını kınıyorum. Altındağ halkının meşru tepkisini de saygıyla karşılıyorum. Bu acı olaya tabi ki tepki gösterilebilir. Ayrıca bu olaylarda tüm Altındağlıları hedef göstermek doğru değildir. Altındağ Ankara'nın gözbebeğidir. Altındağlılar sağduyuludur ve provokasyona gelmemelidir. Türkiye bu tür provokasyon girişimlerinden çok çekti. Türk-Kürt kavgası çıkarmak isteyenler şimdi de Türk-Arap çatışması çıkarmak istiyor. Bu ülkemize zarar verir. Bu oyuna gelmeyelim. Bir arada devletimizin yanında yer alalım ve kardeşliğimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA