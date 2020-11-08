AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi - Son Dakika

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi

08.11.2020 19:15
AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi, System.String[]

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Fatih Bildik getirildiAK Parti Altındağ İlçe Teşkilatında 7'nci Olağan Kongre süreci tamamlandı.

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Fatih Bildik getirildi

AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatında 7'nci Olağan Kongre süreci tamamlandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın katılımıyla gerçekleştirilen seçimde 119 oy alan Bildik, ilçe başkanı oldu.

Kongreye, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile ilçe başkanları katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi - Son Dakika


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