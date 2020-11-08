AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam 'ın katılımıyla gerçekleştirilen seçimde 119 oy alan Bildik, ilçe başkanı oldu.

Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var