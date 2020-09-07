AK Parti Amasra ve Kurucaşile ilçe kongreleri yapıldı - Son Dakika

AK Parti Amasra ve Kurucaşile ilçe kongrelerinin yapıldığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Amasra'da yapılan kongrede tek liste ile yapılan seçimler sonucu Şenol Rıdvan Sert, Kurucaşile'de de yine tek liste ile yapılan kongrede Mustafa Ergin yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kongrelerde yaptığı konuşmada, kongrelerin siyasi partiler için bir tazelenme ve teşkilatların gücüne güç katma faaliyeti olduğunu belirtti.

Partide bu zamana kadar görev alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür de eden Tunç ayrıca, AK Parti'nin şehrinden köyüne, beldesine kadar refahı artırmak için gece gündüz, gayret içerisinde çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kongrelere AK Parti Kastamonu Milletvekili ve Bölge Koordinatörü Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, belediye başkanları, il ve ilçe örgütleri temsilcileri ile partililer katıldı.