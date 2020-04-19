AK Parti Amasya İl Başkanı Kesmekaya dezenfekte kolonya ve maske dağıttı - Son Dakika

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve beraberindekiler, polis kontrol noktasını ziyaret ederek görevli polislere ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kesmekaya, görevli personele, yolculuk eden vatandaşlara kolonya ve maske hediye ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kesmekaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin çağrısına uyulması gerektiğini, millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu sürecin atlatılacağını söyledi.

Türkiye'nin Kovid 19'dan en az zararla kurtulacağını ifade eden Kesmekaya, "Bu süreci Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Biz büyük bir milletiz, dünya malzeme sıkıntısı çekerken, biz dünyaya ürün gönderiyoruz. Gerekmedikçe evden dışarı çıkmayalım, evde kalalım sağlıklı kalalım." dedi.

Ziyarete AK Parti Merkez İlçe Başkanın Galip Uzun da katıldı.