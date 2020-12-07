AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya madencileri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini ziyaret etti.

Kesmekaya, dünyadaki en zor ve kıymetli mesleklerden birinin madencilik olduğunu söyledi. Madencilerin çalışarak ülke ekonomisine çok büyük katkı sağladığını ifade eden Kesmekaya, şunları kaydetti:

"Üretime verilen emek en kıymetli emeklerden biridir. Madenlerimizin yer üstüne çıkarılıp ekonomiye çıkarılması ülkemizin güçlenmesi adına çok önem arz etmektedir. Maden ocağında bir kader birliği yaparak büyük bir dayanışma ve kardeşlik duyguları ile üretim yapan işçi arkadaşlarımızın alın teri ve emeğine büyük saygı duyuyoruz. AK Parti hükümeti döneminde madencilik sektöründe birçok merhaleyi sizlerle birlikte yaşadık. AK Parti iktidarı boyunca madenlerimizdeki iş sağlığı ve güvenliği ile özlük hakları konusunda da birçok yol alınmıştır.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şubesi Başkanı Cemil Güven ise Kesmekaya ve Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel'e ziyaretleri için teşekkür etti.