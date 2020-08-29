AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanlığı görevine Galip Uzun yeniden seçildi.

22 Haziran Spor Salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Tek liste halinde gidilen seçimde, 220 delegenin oyunu alan Galip Uzun, yeniden partisinin Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Kongrede konuşan Uzun, partililere teşekkür ederek, büyük bir coşku ve heyecanla geçirmeyi planladıklarını kongreyi salgın dolayısıyla tedbirli bir şekilde geçirdiklerini ifade etti.

Uzun, "Kongremizi, ağustos ayında gerçekleştiriyoruz, sıcaktır, çetindir, güçtür. Lakin ağustos ayı bizim için zafer ayıdır. Büyük Taarruz'dan, Malazgirt'e, Kıbrıs'ın fethinden, Mohaç'a, Belgrad'ın fethine, Çaldıran'a ve Mercidabık'a kadar Türk tarihi ağustos ayında zaferlerle doludur. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak edeceğiz. Şimdiden tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve partililer katıldı.