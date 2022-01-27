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AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, kentte ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, kentte ziyaretlerde bulundu

27.01.2022 11:36
AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, kentte ziyaretlerde bulundu

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kentte temaslarda bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kentte temaslarda bulundu.

Çilez, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Ekrem Toto'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Her alanda faydalı olmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çilez, bu anlamda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve teşkilatlarla sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Çilez, "Teşkilat üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. İl başkanımıza görevlerinde muvaffakiyetler dilerim." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toto ise "Millete hizmet aşkıyla bir araya gelen büyük ve güçlü bir aileyiz. Hep birlikte Amasya için güzel işler yapacağımıza inancım tam. Rabb'im hepimizin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Çilez, daha sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçeye bağlı Dadı, Karaköprü, Belmebük, Kızılca, Aksalur, Sevincer, İlyas ve Kapıkaya köylerinde seraları zarar gören çiftçilerle bir araya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Çilez, sorunun çözümü, mağduriyetlerin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Amasya'nın seracılıkta önemli potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Çilez, "Amasya'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylerimizde hemşehrilerimizin seraları zarar görmüş. Seraları zarar gören köyleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hasar tespit çalışmalarının ardından yaraların sarılması için çalışacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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