AK Parti Amasya Milletvekili Çilez Merzifon OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 19 Mart'ta açılışı yapılan Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Çilez, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemle vurguladığı, "yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme" odaklı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

OSB'lerde şu an yer kalmadığını, genişletme çalışmalarının başladığına dikkati çeken Çilez, istihdam sayısının da her geçen gün artığını vurguladı.

Yaklaşık 6 bin 600 kişiye istihdamın sağlandığı Merzifon OSB'de yeni fabrikaların açılacağını dile getiren Çilez, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın katılımıyla 20 fabrikamızı hizmete açtık. Bu arada 15 fabrikamızın proje ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen her 2-3 ayda bir yapımı tamamlanan fabrikamız hizmete girecek. Merzifon OSB'mizde yine güney bölgesine doğru genişleme hamlemiz var. İnşallah gerekli işlemler tamamlandığında işletmelerimize yer tahsislerine başlarız." dedi.

OSB alanını büyüttüklerine işaret eden Çilez, "Merzifon OSB'miz 112 hektardı, 44 hektar büyüttük. 154 hektar daha büyütünce toplam 3 bin hektar alanda devasa bir OSB haline gelecek. Burada yaptığımız hamleler, projeler çok güzel gidiyor. Milletvekili olduğumda Merzifon'da 3 bin 472 olan işçi çalışıyordu. 3 yılda bu rakam katlanarak 6 bin 586'ya çıkmış. İnşallah bereketlenerek devam edecek." diye konuştu.

Merzifon'un yeni yapılacak lojistik bağlantılarla cazibesinin artacağını ifade eden Çilez, şunları kaydetti:

"Merzifon Organize Sanayi Bölgesi bir başarı hikayesidir. Türk iş insanının neler yapabileceğini gösteren, ufkumuzu açan bir sanayi bölgesi olduğunu düşünüyoruz. AK Parti iktidarları döneminde OSB'lerimiz her ilde kuruldu. Biz doğu, batı, kuzey, güney her taraf üretsin istiyorduk. Allah'a şükürler olsun bu konuda da emin adımlarla ilerliyoruz. OSB'lerimiz bölgeler arası kalkınmışlık, farklılıkları en aza indirmek için çok önemli hamleler. Bunun en başarılı örneklerinden birisi de Merzifon OSB'dir. Buranın yaklaşık 40 yıllık mazisi vardır. Bugüne kadar emek verenlerden, böyle değerli bir eserde taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. İçinden hızlı trenin de geçtiği Samsun ve Mersin limanına rahatlıkla bağlayacağımız bir hayalimiz var."

Hem tarım, hem turizm hem de sanayide Türkiye'nin en potansiyelli şehirlerinden birisinin Amasya olduğunu vurgulayan Çilez, Amasya, Suluova, Taşova OSB'lerinde de ülkenin ve kentin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için üretim yapan yatırımcıları her anlamda destekleyerek işlerini kolaylaştırmak ve önlerini açmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Çilez'e, incelemelerinde, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.