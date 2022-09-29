AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde temaslarda bulundu

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, il merkezi ile Merzifon ilçesinde bazı köylerde ziyaretlerde bulundu.

Merkeze bağlı Değirmendere, Yıkılgan, Kızseki, Kızılkışlacık, Duruca, Aydınlık, Ormanözü ile Merzifon ilçesine bağlı Çavundur, Aşağıbük, Ortabük, Yukarıbük, Yeşiltepe, Selimiye, Kızıleğrek, Akpınar, Saraycık, Sarıbuğday, Sazlıca köylerini ziyaret eden Çilez, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Çilez, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Her fırsatta vatandaşın taleplerini, sorunlarını dinlemek, onlarla bir arada olmak için ziyaretler gerçekleştirdiğini anlatan Çilez, "Milletvekili olmadan önce seçim bölgemden uzaklaşmayacağım, her fırsatta vatandaşlarımızla istişarelerde bulunacağımın sözünü vermiştim. Hamdolsun, milletvekili seçildikten sonra da sürekli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. AK Parti hükümetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın yanında olmaya devam edecek." dedi.