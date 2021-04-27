AK Parti Amasya Milletvekili Karahocagil: "AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Kasım 2002'den beri hiçbir zaman particilik gayesi taşımadıklarını, ülkeye, millete hizmet adına ne yapabilecekleri gayesini taşıdıklarını anlattı.

Kendilerinin millete faydalı olabilme adına hesaplar yaparken muhalefet milletvekillerinin, milletvekili olabilmenin hesabını yaptığını dile getiren Karahocagil, muhalefetin iktidara gelmek, ülkeyi yönetmek adına hiçbir uğraş vermediğini söyledi.

Mustafa Levent Karahocagil, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, 2020'de 170 milyar dolar seviyesine çıktığını, Avrupa'dan Çin'e açılan demir yolu hattının ticaret adına en önemli faaliyetlerden biri olduğunu ifade etti.

Son bir yılda ülke genelinde 3 milyon 115 bin esnaf ve sanatkara toplam 165 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldığını, 2002'de toplam yabancı yatırımı 18,8 milyar dolarken 2020'de bunun 213,2 milyar dolara çıktığını anımsatan Karahocagil, 2002'de 12,4 milyar dolar seviyesindeki turizm gelirinin ise 2019'da 34,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Karahocagil, "Muhalefette yalan, iftira, çamur atma bitmez. AK Parti hükümetinde de hizmet, proje, yatırım bitmez." diye konuştu.