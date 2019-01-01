Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen partililer salonu doldurmaya başladı.

Salonda platformun hemen arkasında "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" sloganı yer alırken, salondaki "Haseki başkan yeni bir destan", "Gazi Ankara başkanının yanında", "Cumhur ittifakı milletin bekası", "Belediyeciliğin gönül gözü başkente Haseki sözü", "Dava engel tanımaz", "Gönül Adamı Haseki" yazılı pankartlar dikkati çekti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için uyarlanarak hazırlanan "Bize her yer Ankara" isimli şarkının video klibi salondakilere izletildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Politika
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