AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'yı daha yaşanabilir, çevreye duyarlı, enerji verimli, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli ve gelecek nesillerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getireceğiz.

Özhaseki, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, kendisini büyükşehir belediye başkan adaylığı görevine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Ankara'nın ilçelerinde aday gösterilen diğer AK Partili ve Cumhur İttifakı adaylarını tebrik eden Özhaseki, "Ankara'yı birlikte en iyi yerlere taşıyacağımız ve yöneteceğimiz sözünü buradan ifade ediyorum." dedi.



Özhaseki, konuşmasında, daha önce görev yaptığı 21 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönemine işaret ederek, "Şimdi bu birikimi, Ankara'ya, ebedi başkentimize aktarmak, tecrübemizi gazi şehrimize sunmak için, kutlu bir yola çıkıyoruz." diye konuştu.



"Ben' değil, 'Biz' olarak yöneteceğiz"



Yapacakları çalışmalarda Ankaralıların taleplerini göz önünde bulunduracaklarının altını çizen Özhaseki, şunları söyledi:



"Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte bu şehrin güzel insanlarıyla istişare edeceğiz. Her türlü çalışmamızda Ankaralı vatandaşlarımızın ne dediğine bakacak, talep ve önerilerine daima başvuracağız. Siyasi görüşüne bakmadan, dinine, diline, mezhebine, meşrebine bakmadan Ankara'yı 'Katılımcı Belediyecilik' anlayışıyla, 'Ben' değil, 'Biz' olarak yöneteceğiz. Ankara'yı daha yaşanabilir, çevreye duyarlı, enerji verimli, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli ve gelecek nesillerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getireceğiz."



Projeler perşembe günü açıklanacak



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isminin açıklanmasının ardından 30 kişilik bir ekiple çalışmaya başladıklarını ve önemli konuları tespit ettiklerini belirten Özhaseki, "Ankara'da yaşayan hemşehrilerimiz bizlerden ne istiyor, ne tür hizmetler bekliyor, bunları araştırdık. Şehrin akil insanlarıyla konuştuk, üniversitelerdeki hocalarımızla istişare ettik, mahallelerdeki vatandaşlarımızla görüştük. Ankara'nın geleceğini herkesle birlikte değerlendirdik." dedi.



Özhaseki, çalışmaları kapsamında belirledikleri projeleri 11 başlık altında perşembe günü kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek, "Bizim siyasi ahlakımızda ne aldatan ne aldanan olmak vardır. Cenabıhakka hamdolsun, bugüne kadar ki hizmet hayatımda, vadedip de yapmadığım hiç bir sözüm olmamıştır." diye konuştu.



Cumhur İttifakı vurgusu



Seçim çalışmaları kapsamında hiçbir ayrım gözetmeden Ankaralılar ile buluşacaklarını söyleyen Özhaseki, seçim çalışmalarını Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak sürdüreceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza, birlikte sahada mücadele edeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenler olacaktır. Onlara karşı da dikkatli ve uyanık davranacağız. Cumhur İttifakı'nın ruhuyla ve Ankara İl Teşkilatımızın gayretleriyle büyük bir zafer kazanacağımızın sözünü buradan veriyoruz."



"Büyük bir oy oranıyla kazanacağız"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da "Ankara'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da seçimlerde canla başla çalışarak hem büyükşehir belediyemizi hem de diğer belediyelerin hepsini inşallah büyük bir oy oranıyla kazanacağız. Aday adaylığı süresince bir yarış vardı, tatlı bir rekabet vardı, bundan sonra aday olamayan kardeşlerimizin çok daha fazla çalışmaları ve örnek olmaları gerekiyor." dedi.



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok çalışacaklarına dair söz vererek şunları söyledi:



"Sizinle aynı ritimle yürüyecek, aynı şarkıyı söyleyecek, aynı rüyayı görmeye devam edeceğiz. İnşallah bu seçimlerde Cumhur İttifakı, Büyükşehir ve 25 İlçesiyle beraber tüm Ankara'ya mührünü vuracaktır. 1 Nisan sabahında onların teveccühüne mazhar olmuş bir teşkilat olarak yine sizlerin karşısına çıkmayı istiyoruz."

