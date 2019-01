AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçisinden emeklisine, engellisinden yaşlısına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde ciddi artışlar sağladık.

Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı'nda, bugünün temel gereksinimlerinin başında bilgi ve iletişim teknolojileri alanının geldiğini belirtti.



İktidara geldikleri 2002 yılında geniş bant abone sayısı 3 bin iken bugün bu sayının 72 milyon kişiye ulaştığını anlatan Erdoğan, "Nereden nereye. Cep telefonu abone sayısı 80 milyon 640 bin kişiye, e-Devlet kullanıcısı sayısı 40 milyon 500 bine çıktı." diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye'de istihdam rakamının 29 milyona yükseldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Yani 16 yılda istihdamı 10 milyon kişi artırmayı başardık. Kamuoyunda 'taşerona kadro' olarak bilinen meseleyi yaptığımız düzenlemeyle kökten çözüme kavuşturduk. İşçisinden emeklisine, engellisinden yaşlısına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde ciddi artışlar sağladık. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti yılbaşı itibarıyla 2 bin 20 liraya yükselttik."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım kesimine verdikleri destek ödemelerini 2019 yılı itibarıyla 16,1 milyar liraya çıkarttıklarını bildirerek, şunları kaydetti:



"Son 16 yılda bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında birçok destek uygulamasını hayata geçirdik. Çiftçilerimize mazot, kimyevi gübre, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi alanlarda destek sağladık. Orman varlığımızı 1,8 milyon hektar artırdık. Barajlarımızın sayısını 276'dan 541'e, hidroelektrik santrallerimizin sayısını 105'ten 534'e, içme suyu tesislerimizin sayısını 31'den 236'ya çıkarttık. Ülkemizin medarıiftiharı olan GAP'ı özel bir eylem planıyla bitme aşamasına getirdik. Ilısu ve Silvan barajlarının tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesi tepe noktasına ulaşacak. Mersin'de inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan KKTC'de inşa ettiğimiz Geçitköy Barajı'na dünyada ilk defa denizin altından askıda borularla içme suyu götürdük."



"Savunma sanayimizin atılımları kesintisiz devam ediyor"



Sanayi ve teknoloji sektöründe emeğiyle ve birikimiyle üreten, istihdam ortaya çıkartan, ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı veren herkese yönelik destek programlarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "KOBİ'lere, Ar-Ge merkezlerine, teknoparklara, organize sanayi bölgelerine özel önem verdik. Bugün 311 organize sanayi bölgemiz, 81 teknoparkımız ve 1348 Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde üretime, teknolojiye ve inovasyona katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.



Erdoğan, yıllardır hasretle beklenen Uzay Ajansı'nın kurulduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:



"Savunma sanayi, AK Parti döneminde en büyük ilerlemeyi sağladığımız stratejik alanların başında geliyor. 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu 2017'de altı katın üzerinde büyüyerek, 6,7 milyar dolara ulaştı. Helikopterlerden zırhlı araçlara, insansız hava araçlarından uçaklara, gemi ve denizaltılardan uydulara, füzelerden elektronik haberleşme sistemlerine kadar her alanda savunma sanayimizin atılımları kesintisiz devam ediyor. 2002'de sadece 66 savunma sistemiyle ilgili çalışma yürütülürken, bugün bu sayı 652'ye ulaştı. Savunma sanayi ürünlerinin ihracatımız içerisindeki yeri her geçen yıl artıyor."



"Çevreci biziz, onların çevreyle alakası filan yok"



Türkiye'nin enerjideki kurulu gücünün son 16 yılda 32 bin megavattan 88 bin megavata yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu kapasitenin 52 bin megavatı yerli kaynaklardan oluşuyor. Son olarak Hakkari'nin ilavesiyle 81 şehrimizin tamamına doğal gazı götürmüş olduk. Bu da başarıldı. Artık doğalgazın gitmediği il kalmadı. Nüfusumuzun yüzde 80'i doğal gaz kullanabilir duruma geldi. Tabiata ve insana olan saygımızın bir tezahürü olarak 912 atık su arıtma tesisi inşa ederek, bu tesislerin sayısını 1057'ye ulaştırdık. Mavi bayraklı plaj sayımızı 127'den 459'a çıkarttık. Toplu konutta 875 bin konutla şehirlerimizin çehresini değiştirdik. İmar barışıyla devletimiz ile vatandaşlarımız arasında ihtilaf konusu olan, idareyi de yargıyı da uzun yıllar meşgul eden sorunlara köklü bir çözüm getirdik ve imar barışını 15 Haziran'a kadar da uzattık. Vatandaşlarımız, imar barışından rahatlıkla istifade edebilsinler diye."



Erdoğan, şehirleri millet bahçeleriyle donatmaya başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"CHP zihniyetinin havsalası bunları almaz. Çevreci biziz, onların çevreyle alakası filan yok. Sadece millet bahçeleriyle kalmıyoruz, bir de millet kıraathanelerini getiriyoruz. Millet kıraathaneleriyle de gençliğimizi kötü alışkanlıklardan arındıracağız. Çayı, simidi, keki her şeyi ücretsiz olacak ve 24 saat millet kıraathaneleri açık olacak. Bunu da yine biz yapıyoruz. Şu anda da Ankara'da proje hazırlanıyor, bir taraftan da inşası başlayacak. Sayın Tuna, Özhaseki göreve başlamadan senin birkaç tanesini bitirmen lazım. Hızla gideceğiz. Kimsenin bizim hızımıza erişmemesi lazım."



(Sürecek)

