AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki Projelerini Açıklıyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 2019-2024 Ankara Projelerini açıklıyor.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 2019-2024 Ankara Projelerini açıklıyor.



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Ankara'ya yeni bir vizyon ve çehre kazandıracak olan 2019-2024 Ankara Projelerini açıklıyor. Projeler kapsamında, kültür, sanat, turizmden sosyal projelere, çevre projelerinden yerel kalkınma projelerine, spor projelerinden ulaşım projelerine kadar 11 başlık altında yüzlerce proje bulunuyor. Bu projelerden bazıları ise şöyle:



"Ulus meydan düzenlemesi, çocuk köyü projesi, millet bahçeleri, Ankara fuar alanının tamamlanması, 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi, Elmadağ kayak Merkezi, Kızılay-Havalimanı metro hattı, Ankara Doğu-Batı Terminali ve cep terminalleri projesi." - ANKARA

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