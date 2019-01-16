AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
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