Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

tamamı için ftp adresiftp: 178.211.55.238kullanıcı: dhaaboneşifre: dha(Tür: Ankara)

tamamı için ftp adresi

ftp: 178.211.55.238

kullanıcı: dhaabone

şifre: dha

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:27 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi Dağdan Kopan Kaya Parçaları Van Gölü Ekspresi'ne Çarptı

Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:21:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]