Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki: İsterdim ki üç beş aday çıksın

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki: İsterdim ki üç beş aday çıksın

1 saat önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İsterdim ki üç beş aday çıksın, şehir hakkında düşündüklerini söylesin, biz de düşündüklerimizi söyleyelim. Vatandaş da 'Evet Ankara'ya bu adam hizmet eder' desin fakat ne yazık ki göremiyoruz.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki: İsterdim ki üç beş aday çıksın, System.String[]
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İsterdim ki üç beş aday çıksın, şehir hakkında düşündüklerini söylesin, biz de düşündüklerimizi söyleyelim. Vatandaş da 'Evet Ankara'ya bu adam hizmet eder' desin fakat ne yazık ki göremiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:25 

Mehmet Özhaseki, Ankara, AK Parti, Ekonomi
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