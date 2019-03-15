Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki Basın Toplantısında Konuştu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki Basın Toplantısında Konuştu

1 saat önce

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki basın toplantısında konuştu(Tür: Ankara)

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki basın toplantısında konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

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