AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki Basın Toplantısında Konuştu
1 saat önce
Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki basın toplantısında konuştu(Tür: Ankara)
Ak Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki basın toplantısında konuştu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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