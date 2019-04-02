AK Parti Ankara'da Seçim Sonucuna İtiraz Etti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'da oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'da oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik. Bu durum karşısında teşkilatımız ve hukukçularımızla birlikte tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik ve bunun neticesinde elde edilen hataları ve eksiklikleri bugün ilçe seçim kurullarına müracaat ederek, itirazımızı gerçekleştirdik." dedi.



AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Ankara İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği ve bu birleştirilmelerin sayım döküm çizelgeleriyle uyuşmadığını tespit ettiklerini belirtti.



Özcan, 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Ankara genelinde 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 oy kullanıldığını hatırlatarak, "Bu oylardan 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik. Bu durum karşısında teşkilatımız ve hukukçularımızla birlikte tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik ve bunun neticesinde elde edilen hataları ve eksiklikleri bugün ilçe seçim kurullarına müracaat ederek itirazımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Amaçlarının, vatandaşın iradesinin sandığa doğru yansıtılması olduğunu bildiren Özcan, şöyle devam etti:



"Bütün mücadelemiz bunun içindir. Bu ülke, AK Parti dönemlerinde yaşlısının, engellisinin evine sandık götüren ve bir tane bile vatandaşının iradesini dışarıda bırakmayan, sahip çıkan bir demokratik olgunluğa erişmiştir. Biz, bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların sandıkta kaydırmayla eksik yazılmayla veya farklı şekillerde niyet ne olursa olsun heba edilmesine razı gelemeyiz. Türkiye'de en ufak bir meselede ortalığı ayağa kaldırıp yetkilileri göreve çağıran, 'Bu işin tüm detayları araştırılsın, tüm yönleriyle hükümet bunu aydınlatsın' diyen muhalefet ve bazı çevreleri Türkiye'deki her şeyin belirleyicisi olan millet iradesinin tam ve eksiksiz bir şekilde ortaya çıkması için tespit ettiğimiz yanlışlık, olumsuzluk ve benzeri itirazları sulandırmaya çalışması üstünü örtme çabası aslında onların millet iradesinin tecellisinin dışındaki farklı niyetleri olduğunu ortaya koymaktadır."



Özcan, Ankara'nın 25 ilçesinde teşkilatlarının ilçe seçim kurullarına itirazlarını yaptıklarını belirterek, "Ankara'daki 25 ilçede itirazlarımızı öncesinde seçim kurullarına birleştirme yerlerinde hem de şimdi de ilçe seçim kurullarına saat 15.00'e kadar sandıklarımıza itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şu ana kadar tespit edilen çetelelerle tutanaklar ve oy birleştirme yerlerindeki kaydırmaları tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var. Bunları da inşallah itirazların kabulü neticesinde tekrar aydınlanacağını ve milletimizin iradesinin ve hiçbir oyun boşa gitmeyeceğini inşallah sizlerin de vesilesiyle tüm kamuoyuna yansıtmış olacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.



"Ne kadar oyda usulsüzlük tespit edildiği" şeklindeki soru üzerine Özcan, "Ankara'da, geçersiz oyların dışında ilçelerimizde 3 bin 217 sandıkta usulsüzlük tespit ettik. Bu ilçelerde, diyelim ki ilçe belediyesinin oyu 100 küsur, mecliste aynı 100 küsur ama büyükşehirde 1 oy ya da 0 oy. Çetelelerle ve tutanaklarla tespit ettiğimiz bunlar. 3 bin 217 sandık, bu da neredeyse sandıkların 3'te 1'ine tekabül ediyor. Büyükşehirdeki oyların tümüne ve ilçelerdeki 3 bin 217 sandıkta böyle usulsüzlük ve uygulamalar var." yanıtını verdi.

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