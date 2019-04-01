AK Parti Ankara'da Seçimlere İtiraz Edecek
1 saat önce
AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.
AK Parti
'nin Ankara
seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.
Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:59 Kaynak: AA
AK Parti, Ankara'daki Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek
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