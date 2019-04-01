Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara'da Seçimlere İtiraz Edecek

AK Parti Ankara'da Seçimlere İtiraz Edecek

1 saat önce

AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.

AK Parti Ankara'da Seçimlere İtiraz Edecek, System.String[]
AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.

Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:59 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ankara, AK Parti, Politika
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