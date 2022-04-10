AK Parti, Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi amacıyla önerge verecek - Son Dakika
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AK Parti, Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi amacıyla önerge verecek

10.04.2022 21:27
AK Parti, Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi amacıyla önerge verecek

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi.

Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Murat Köse, AK Parti, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti, Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi amacıyla önerge verecek - Son Dakika


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