AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek
1 saat önce
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz.
AK Parti
Genel Sekreteri Şahin, "Bugün ve yarın Ankara
İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:39
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