Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek

AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek

1 saat önce

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz.

AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek, System.String[]
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:39 

Ankara, AK Parti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]