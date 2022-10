AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı Kızılay Meydanı'nda üye çalışması yaptı

AK Parti Ankara Gençlik Kolları, 15 Temmuz Kızılay Milli irade Meydanı'nda 50 stant 500 genç partili ile üye çalışması yaptı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan, yazılı açıklamada, 25 ilçede haftanın en az 3-4 günü stant çalışması yaptıklarını belirtti.

Bugün gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin bilgi veren Demirhan, "Ankara'da yaya sirkülasyonun en yoğun olduğu bölge olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 50 standımız ve 500'den fazla genç arkadaşlarımızla meydanlara indik." ifadelerini kullandı.

Demirhan, üyelik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı icraat ve hizmetlerin de anlatıldığını belirten Demirhan, "Gençlik olarak toplumun her kesimine dokunmaya gayret ediyoruz. Özellikle genç kardeşlerimize partimizin 20 yılda yaptığı önemli icraat ve projeleri ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek çalışmaları anlatıyoruz. Buna ek olarak son 3 ayda yapılan önemli hizmetleri içeren broşürleri de Kızılay'da vatandaşlarımıza dağıttık." bilgisini verdi.

Üniversite öğrencileri için "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri düzenlendi

Demirhan, Kızılay'da yapılan çalışma ile Ankara'da üniversite okuyan gençlerle de temas kurmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bugün yapılan çalışmayla "Kampüse Hoş Geldin" stantlarında Ankara'da yaşayan ve eğitim için buraya gelen üniversitelilerle tanıştıklarını aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımıza üniversite kampüslerinde yapmış olduğumuz sosyal çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz ve onları programlarımıza davet ediyoruz. Her ilçede, her caddede, her sokakta, her üniversitede kısacası gençlerin olduğu her yerde olmaya ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın partimize teveccühleri bizleri oldukça mutlu ediyor. Sahada en çok karşılaştığımız durum ise vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olan muhabbetleri ve sevgileri. İnşallah 2023'te tekrar iktidar olup Türkiye'mizin geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."