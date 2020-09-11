AK Parti Ankara Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Özer: "Mütercimler'in bu ötekileştirici... - Son Dakika

AK Parti Ankara Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Özer: "Mütercimler'in bu ötekileştirici anlayışı, özgürlük ve düşünce hürriyetine en büyük darbedir"

ANKARA - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Sefa Özer, " Erol Mütercimler'in bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada imam hatiplere karşı nefret söylemi içeren, aşağılayıcı ve hakaret dolu ithamlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ile beraberindeki heyet Sıhhiye Adliyesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erol Mütercimler'in bir televizyon programında İmam Hatip Liseleri mensubu ve mezunu kişiler hakkında yakışıksız ifadeler kullanması üzerine AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ve beraberindeki heyet Sıhhiye Adliyesinde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Sefa Özer, "İmam Hatip Liseleri Cumhuriyet tarihimizden bu yana Türk Eğitim sistemimizin önemli bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı da yetiştirmiş bir kurumdur. Mütercimler, binlerce insanın izlediği bir mecrada, yüz binlerce İmam Hatip Lisesi mezunu ve mensubu kişiye, elinde hiçbir delil olmadan her fırsatta milli ve manevi değerlerimize dil uzatmayı kendisine vazife edinmiştir. Bizler, Erol Mütercimler'in bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada imam hatiplere karşı nefret söylemi içeren, aşağılayıcı ve hakaret dolu ithamlarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları olarak, Türkiye'nin gençlerini ötekileştirici dil ve fikirlerden korumayı amaçladıklarını aktaran Özer, "Toplumun büyük bir kesimini aşağılayan, milli ve manevi değerlimizi hedef alan bu saldırgan tutum, ne özgürlüğe ne de modernite kisvesi ardına saklanabilir. Mütercimler'in bu ötekileştirici anlayışı, özgürlük ve düşünce hürriyetine en büyük darbedir. Gençlerimizin adil bir sistemde eğitim görmesini savunan, Türk eğitim sistemini iyileştirmeyi ve ülkenin bekasını hedefleyen bir bakış açısı karşısında, maalesef ki Erol Mütercimler'in örneğini sunduğu gibi, sadece İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu için devlet kurumlarının, kadrolarının gençlerimize kapatılmasını savunan çağ dışı bir anlayışla karşı karşıyayız. Aktarılan ifadelerin bireysel bir talihsizlik değil, belli bir zihniyetin durmaksızın savunduğu yegane düşünce olduğu kanaatindeyiz. Tarihimizde nefretlerini bilinçaltına gizleyenlerin, saldırganlıklarını satır aralarına sızdırarak ifşa olduğuna defalarca şahit olduk. Din istismarcılarını kalkan yaparak, imam hatip mezunu ile mensuplarına ve milletimizin değerlerine saygısızlık yapan kim varsa yargı önünde ve millet vicdanında karşılığını bulacağına inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.