AK Parti Ankara Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri, adliye önünde bir araya gelerek Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sefa Özer, imam hatip liselerinin Cumhuriyet tarihinden bu yana Türk eğitim sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu kurumdan yetiştiğini dile getiren Özer, Mütercimler'in elinde hiçbir delil olmadan her fırsatta milli ve manevi değerlere dil uzatmayı kendine vazife edindiğini söyledi.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erol Mütercimlerin bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada imam hatiplilere karşı nefret söylemi içeren aşağılayıcı ve hakaret dolu ithamlarını şiddetle kınıyoruz. Toplumun büyük bir kesimini aşağılayan milli ve manevi değerlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumu ne özgürlük ne de modernite kisvesi ardına saklanabilir. Mütercimler'in bu ötekileştirici anlayışı özgürlük ve düşünce hürriyetine en büyük darbedir."

Özer, "Din istismarcılarını kalkan yaparak, imam hatip mezun ve mensuplarına ve milletimizin değerlerine saygısızlık yapan kim varsa yargı önünde ve millet vicdanında karşılığını bulacağına inancımız tamdır." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "hakaret" fiillerinden suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adliyesine girdi.