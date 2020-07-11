AK Parti Ankara Gençlik Teşkilatı üyeleri, 'Ayasofya' kararı için şükür duası etti - Son Dakika

AK Parti Ankara Gençlik Teşkilatı üyeleri, 'Ayasofya' kararı için şükür duası etti

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya Camii'nin müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılmasını kutladı. Sabah namazına Hacı Bayram Veli Camii'ne gelen AK Parti'li gençler, sabah namazı kılıp, alınan karar nedeniyle şükür duası etti. Namazın ardından Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Yıldız, basın açıklaması yaptı. İstanbul'un fethi ve Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin, yeni bir çağın habercisi ve Türk-İslam medeniyetinin en önemli hadisesi olduğunu söyleyen Yıldız, "Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya'da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii'ne artık abdest alarak gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
'KARARA KARŞI DURUŞ, HAK İHLALİ DEMEKTİR'

Kararın, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi anlamına geldiğini kaydeden Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu karara karşı bir duruş sergilemek, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve düşünceleri, istek ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır."

Yıldız'ın açıklamasının ardından, beraberindeki grup, 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' diye slogan attı ve tekbir getirdi.


Hacı Bayram Veli, AK Parti, Ayasofya, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 07:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti Ankara Gençlik Teşkilatı üyeleri, 'Ayasofya' kararı için şükür duası etti - Son Dakika

Son Dakika

13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış 12:32 İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 12:28 Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş 11:47 Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı 11:23 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi 11:16 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi 10:49 Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları 10:21 Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu 10:18 Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu 09:53 İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 09:50 Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
12:41
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
12:37
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
12:35
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
12:33
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
12:32
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
12:28
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
11:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
11:23
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
11:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 14:19:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Ankara Gençlik Teşkilatı üyeleri, 'Ayasofya' kararı için şükür duası etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]