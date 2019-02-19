AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Aday Listelerini Ankara Merkez Seçim Kurulu...
1 saat önce
IHAAW164647-SIY/19-02-2019- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti aday listelerini Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti.
IHAAW164647-SIY/19-02-2019
- AK Parti Ankara
İl Başkanı Hakan Han
Özcan, AK Parti aday listelerini Ankara Merkez
Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. 19.02.2019 16: 46: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:52 Kaynak: İHA
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