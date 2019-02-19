Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Aday Listelerini Ankara Merkez Seçim Kurulu...

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Aday Listelerini Ankara Merkez Seçim Kurulu...

1 saat önce

IHAAW164647-SIY/19-02-2019- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti aday listelerini Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Aday Listelerini Ankara Merkez Seçim Kurulu..., System.String[]
IHAAW164647-SIY/19-02-2019

- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti aday listelerini Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. 19.02.2019 16: 46: 47 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Ankara Merkez, Hakan Han, AK Parti, Ankara, Politika
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