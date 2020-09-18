AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, engelli sporculara ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, engelli sporculara ziyaret etti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında engelli sporcuları ziyaret etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, engelli sporculara ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında engelli sporcuları ziyaret etti.

Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ziyarette Özcan ve beraberindeki heyeti, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, sporcu ile aileleri karşıladı.

Hakan Han Özcan, milli sporcuları ziyaret ederek onlara moral vermek istediklerini aktararak, "Engelleri tanımayan, engelleri bir bir aşıp dünya ve Avrupa şampiyonlukları alan sporcularımızla beraber olmak bizim için büyük gurur. Onlarla her zaman bir olmaya, aile olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özcan, Ankara'da engelsiz spor alanları oluşturmaya dönük çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek mahallelerimizde, gerekse de parklarımızda engelsiz spor alanlarını yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. AK Partili tüm belediyelerimiz bu anlamda gayret ediyor, projeler geliştirip hizmet etmeye çalışıyor. Sporcularımızı başarısını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çok önemseyip, yakinen takip ediyor. Sporcularımız inşallah 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da gidecek ve çok sayıda madalya ile dönecekler. Onlarla gurur diyoruz."

Geçen sene İsviçre'de düzenlenen IPC ParaAtletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan görme engelli milli atlet Havva Elmalı ise ziyaretten dolayı başkan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Elmalı çok mutlu olduklarını belirterek daha büyük başarılar için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Hakan Han Özcan daha sonra engelli atletlere spor malzemeleri hediye etti. Milli atlet Havva Elmalı da arkadaşları adına Özcan'a milli forma takdim etti.

Hakan Han, AK Parti, Engelli, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, engelli sporculara ziyaret etti - Son Dakika Spor


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