AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 İlçede Büyükşehir Sonuçlarına, 3 Bin 217 Sandıkta da...
23 dakika önce
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.
AK Parti Ankara
İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:27 Kaynak: AA
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