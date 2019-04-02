Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 İlçede Büyükşehir Sonuçlarına, 3 Bin 217 Sandıkta da...

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 İlçede Büyükşehir Sonuçlarına, 3 Bin 217 Sandıkta da...

23 dakika önce

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 İlçede Büyükşehir Sonuçlarına, 3 Bin 217 Sandıkta da..., System.String[]
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:27 Kaynak: AA

Ankara, AK Parti, Güncel
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