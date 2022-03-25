AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan "ulaşım esnafına destek" talebi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan "ulaşım esnafına destek" talebi Açıklaması

25.03.2022 19:55
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan "ulaşım esnafına destek" talebi Açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayın Mansur Yavaş'ı Meclisi olağanüstü toplamaya davet ediyoruz, ulaşım esnafına yolcu başına 2 TL fazla destek verilmesini talep ediyoruz.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayın Mansur Yavaş'ı Meclisi olağanüstü toplamaya davet ediyoruz, ulaşım esnafına yolcu başına 2 TL fazla destek verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin tüm Türkiye'de yüzde 50 arttırılarak aylık 1995 TL'ye çıkarılmasını sağladıklarını bildirdi.

Esnafın üzerindeki yükün azaltılması ve dünyadaki akaryakıt fiyat artışlarından minimum oranda etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya, gerekli desteği sağlamaya her zaman hazır olduklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"20 yıldır görüldüğü üzere hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, hükümetimizin daimi önceliğidir. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesine de çağrı yapıyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ı Meclisi olağanüstü toplamaya davet ediyoruz, ulaşım esnafına yolcu başına 2 TL fazla destek verilmesini talep ediyoruz. Gelin ulaşım meselesini zamla değil, ortak akılla, iş birliği ile çözelim. Zammı geri çekin, ulaşım esnafını sübvanse edelim. Zamdan yana değil esnaftan, halktan yana olun."

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Mansur Yavaş, Türk Lirası, Hakan Han, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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