Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Seçim Sonuçlarına İlişkin Konuştu

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Seçim Sonuçlarına İlişkin Konuştu

1 saat önce

Ak Parti Ankara İl Başkanı Özcan, seçim sonuçlarına ilişkin konuştu(Tür: Ankara)

Ak Parti Ankara İl Başkanı Özcan, seçim sonuçlarına ilişkin konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:20 Kaynak: DHA

Ankara, AK Parti, Güncel
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