AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Seçim Sonuçlarına İlişkin Konuştu
1 saat önce
Ak Parti Ankara İl Başkanı Özcan, seçim sonuçlarına ilişkin konuştu(Tür: Ankara)
Ak Parti Ankara İl Başkanı Özcan, seçim sonuçlarına ilişkin konuştu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:20 Kaynak: DHA
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