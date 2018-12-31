Son Dakika Haberleri: AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 'Aday Tanıtım Toplantısı' Öncesinde Basın Açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 'Aday Tanıtım Toplantısı' Öncesinde Basın Açıklaması

51 dakika önce

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 'Aday Tanıtım Toplantısı' öncesinde basın açıklaması AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "31 Mart akşamı milletimizin Cumhur İttifakına vereceği rekor bir oyla hizmetler devam edecektir" "Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 25 ilçenin...

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 'Aday Tanıtım Toplantısı' öncesinde basın açıklaması
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan:
"31 Mart akşamı milletimizin Cumhur İttifakına vereceği rekor bir oyla hizmetler devam edecektir"
"Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 25 ilçenin belediye başkan adayları açıklanacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:45 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Han, Ankara, Politika
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