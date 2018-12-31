AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 'Aday Tanıtım Toplantısı' Öncesinde Basın Açıklaması
51 dakika önce
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 'Aday Tanıtım Toplantısı' öncesinde basın açıklaması AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "31 Mart akşamı milletimizin Cumhur İttifakına vereceği rekor bir oyla hizmetler devam edecektir" "Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 25 ilçenin...
AK Parti Ankara
İl Başkanlığı'ndan 'Aday Tanıtım Toplantısı' öncesinde basın açıklaması
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han
Özcan:
"31 Mart akşamı milletimizin Cumhur İttifakına vereceği rekor bir oyla hizmetler devam edecektir"
"Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katılımıyla 25 ilçenin belediye başkan adayları
açıklanacak"
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:45 Kaynak: İHA
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