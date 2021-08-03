AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NDAN, AFET BÖLGESİNE YARDIM - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde yangından zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere 21 TIR yardım malzemesi gönderdi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, kıyafet, el feneri, kazma, çapa, eldiven, bebek bezi, şarj üniteleri, içme suyu, hayvanların bakımı ve beslenmesinde kullanılan malzemelerin yer aldığı 21 TIR gece saatlerinde Sincan ilçesinden dualarla yola çıkarıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yangının başladığı günden itibaren yardımlar için seferber olduklarını belirterek, daha önceki afetlerde de çalışma yürüttüklerini aktardı.

Vatandaşın iyi gününde değil, kötü gününde yanında olduklarını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Bizler vatandaşımızın iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olan bir parti olarak yine milletimizin yanındayız. Karmaşa çıkartıp çeşitli algılarla Türkiye'yi uluslararası alanda aciz duruma düşürmek isteyen ve bununla alakalı keyif naraları atanlar var ama bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye güçlüdür, Anadolu halkı güçlüdür, fitneye ve tefrikaya asla müsaade etmez. Bizler aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi şimdi de teyakkuz halindeyiz."