AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan oldu - Son Dakika

AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine Ülkü Efe Demirhan getirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle MKYK üyemiz Ülkü Efe Demirhan atanmıştır. Görevi devreden Burak Yıldız kardeşime bugüne dek yaptığı çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam." ifadelerine yer verdi.